Em Wall Street, Dow Jones tem sua pior semana desde outubro

A bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (18), enquanto acaba de digerir a mudança de tom do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que revisou para cima sua previsão de inflação e poderia aumentar as taxas de referência antes do previsto, em 2023.



O Dow Jones perdeu 1,58% a 33.290,08 pontos, com sua pior queda semanal desde outubro. O Nasdaq, por sua vez, fechou em queda de 0,92% a 14.030,38 unidades e o S&P; 500, 1,31%, a 4.166,45 pontos.



Na semana, o Dow Jones perdeu 3,45%, sua pior queda desde outubro.



O Nasdaq, enquanto isso, perdeu 0,28% e o S&P; 500, 1,91%, durante a semana.



"A volatilidade esteve na ordem do dia no âmbito de uma evolução progressiva do Fed para uma política monetária mais restritiva, o que gera dúvidas crescentes sobre o calendário de redução do programa de compra de ativos por parte do banco central", resumiram os analistas da Charles Schwab.



As taxas de referência do Fed, em níveis ultrabaixos há um ano e meio para impulsionar o crédito e o investimento em meio à pandemia, poderiam subir duas vezes até 2023.