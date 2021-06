O primeiro turno das eleições presidenciais iranianas terminou na madrugada deste sábado, após cerca de 19 horas de votação, anunciou a agência oficial IRNA.



As eleições foram concluídas oficialmente às 2h00 (18h30 de sexta-feira em Brasília), informou a agência, citando o porta-voz da comissão eleitoral no Ministério do Interior, após estender a votação em duas horas a partir do horário de fechamento inicial.