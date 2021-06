Famosa cópia da 'Mona Lisa' é leiloada por 2,9 milhões de euros

A "Mona Lisa Hekking", uma famosa cópia da Gioconda do século XVII cujo proprietário defendeu como autêntica nos anos 1960, foi vendida por 2,9 milhões de euros (US$ 3,44 milhões), anunciou nesta sexta-feira (18) a casa Christie's, que promoveu o leilão online.



A excelente cópia da obra prima de Leonardo da Vinci foi comprada por um colecionador estrangeiro, que venceu outros 14 licitantes, disse a casa de leilão em Paris.



A obra foi inicialmente avaliada entre 200 mil e 300 mil euros (entre 240 mil e 360 mil dólares). Com os impostos, o preço da venda chega a 2,9 milhões de euros.



A réplica protagonizou primeiras páginas de jornais e manchetes de programas de rádio depois que o colecionador Raymond Hekking a comprou de um antiquário na região francesa de Nice (sul).



Raymond Hekking, apaixonado pela arte, defendeu a autenticidade desta pintura perante a imprensa e historiadores da arte até a década de 1960. Ele questionava a autenticidade da obra preservada no Louvre e pediu ao museu parisiense para provar que Leonardo da Vinci era realmente o seu autor.



Obcecado pela ideia de possuir a obra-prima de Leonardo, Hekking acreditava que não foi a Gioconda real que foi restaurada no Louvre em 1914, três anos após o primeiro roubo da pintura em 1911 pelo italiano Vincenzo Perugia, e que uma cópia tinha sido devolvida.



Após a morte de Raymond Hekking em 1977, a pintura permaneceu na posse de sua família.



A "Mona Lisa" entrou nas coleções de Francisco I da França pouco depois de 1517. Várias cópias foram feitas posteriormente no início do século XVII, entre elas a adquirida por Raymond Hekking.