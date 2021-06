Imposição de sanções é instrumento importante para segurança nacional, diz Yellen

A secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, defendeu nesta quarta-feira, 16, a imposição de sanções como um importante instrumento para a garantia da segurança nacional do país. "Estamos avaliando toda a gama de ferramentas que possam nos ajudar a fazer frente a práticas que nos prejudiquem", disse, durante audiência no Senado.



Yellen acrescentou que os EUA não pretendem concordar com isenções à proposta de imposto mínimo global, que tem sido discutido pela comunidade internacional.



Ele disse que espera progressos nas discussões sobre o temo até a cúpula do G-20 em outubro.