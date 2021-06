Identificados restos mortais do terceiro dos 43 estudantes desaparecidos no México em 2014 (advogados)

Legistas identificaram os restos mortais de um terceiro estudante do grupo de 43 desaparecidos em setembro de 2014 no sul do México, informou nesta terça-feira (15) o Centro Prodh, a organização de direitos humanos que representa os parentes.



Trata-se de Jhosivani Guerrero, cujos restos mortais foram identificados pela Universidade Austríaca de Innsbruck, informou uma fonte do Prodh Center à AFP.



O nome de Guerrero se junta ao de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre e Alexander Mora Venancio, identificados previamente pelo instituto de genética da mesma universidade.



Para isso, a Procuradoria-Geral da República do México enviou para essa instituição fragmentos de ossos encontrados no município de Cocula (estado de Guerrero, sul).



Durante o governo do presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), o Ministério Público informou que possuía provas para a identificação de Jhosivani Guerrero.



O caso Ayotzinapa tomou um novo rumo depois que o atual presidente, Andrés Manuel López Obrador, e o Ministério Público recusaram a chamada "verdade histórica", com a qual se pretendia encerrar o caso, e segundo a qual o desaparecimento teria sido ocasioando exclusivamente por traficantes de drogas.



Segundo a versão do governo anterior, os restos mortais dos 43 estudantes foram jogados em um barranco conhecida como La Carnicería, a 800 metros do rio Cocula, após serem queimados em um lixão.