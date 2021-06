Petróleo atinge valores máximos em mais de dois anos

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (15) a valores máximos em dois anos, impulsionados pela demanda e pela perspectiva cada vez menos provável do retorno do petróleo iraniano ao mercado.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 73,99 dólares em Londres, em alta de 1,55%, um máximo desde abril de 2019.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega em julho subiu 1,75% a 72,12 dólares, valor máximo desde outubro de 2018.



Eugen Weinberg, analista do Commerzbank, considera que as principais razões para esta alta são "as contínuas boas notícias no front da demanda e o sentimento otimista nos mercados financeiros".



Além disso, o retorno ao mercado do petróleo do Irã - submetido a um embargo por parte dos Estados Unidos - parece cada vez menos provável no futuro próximo.



"Os observadores consideram que um acordo (sobre o programa nuclear iraniano) está longe de ser iminente", explicou Ricardo Evangelista, da Activtrades.



Consequentemente, "a perspectiva de um aumento da oferta proveniente do Irã se esfumaça", acrescentou.