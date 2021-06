Pequim acusou a Otan nesta terça-feira (15) de "exagerar a teoria da ameaça chinesa", um dia após a cúpula da Aliança Atlântica, que se propôs a trabalhar para enfrentar as ameaças apresentadas pelas políticas chinesas.



Uma declaração da missão chinesa na União Europeia pediu à Otan para "ver racionalmente o desenvolvimento da China" e parar de "criar confrontos artificiais".



A China acusou a Otan de "exagerar várias formas da 'teoria da ameaça chinesa'".



Na conclusão da cúpula, na segunda-feira em Bruxelas, os governantes dos países da Otan concentraram suas preocupações na Rússia e na China.



A "crescente influência da China pode representar desafios que precisamos enfrentar juntos, como uma aliança. Estamos enfrentando cada vez mais ameaças cibernéticas, híbridas e assimétricas", disseram os líderes da Otan.



Segundo a missão chinesa, tal manifestação "difama a evolução pacífica" do país.



No entanto, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, da Noruega, procurou atenuar a declaração final da cúpula.



"A China não é nossa adversária, nossa inimiga", afirmou. "Mas devemos enfrentar os desafios que a China representa para nossa segurança", acrescentou.



"Rússia e China procuram nos dividir, mas nossa aliança é sólida. A Otan está unida e os Estados Unidos estão de volta", comemorou Stoltenberg, que contou com a presença do presidente americano, Joe Biden, na coletiva de imprensa final.