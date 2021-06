Cuba relata derramamento acidental de petróleo em terra

Um derramamento acidental de 28.000 litros de petróleo bruto aconteceu nas imediações de Limonar, na província de Matanzas, no oeste de Cuba, onde se trabalha para evitar danos ambientais - informa uma nota oficial divulgada nesta segunda-feira (14).



"Em torno das 6h da manhã de domingo, 13 de junho de 2021, ocorreu um derramamento de aproximadamente 28.000 litros de cru nacional transportado por uma equipe da Tranzmec", da empresa produtora de açúcar de cana AzCuba, detalha uma nota do Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.



No lugar do acidente, foram contidos entre 5.000 e 7.000 litros, "os quais foram recuperados", completa o comunicado.



O ministério afirma que continuam os trabalhos para recuperar o petróleo que "escorreu para outros lugares baixos, até conseguir a limpeza das zonas afetadas".



O derramamento anterior reportado também foi em Matanzas, em abril de 2019. Vazaram 268.000 litros de petróleo nos prédios do engenho açucareiro Jesús Rabí.



Cuba produz cerca de 3,5 milhões de toneladas de petróleo bruto e gás equivalente por ano, um petróleo muito pesado que é consumido na geração de eletricidade e na produção de cimento.



O restante do consumo nacional, em torno de cinco milhões de toneladas, é importado da Venezuela e de outros países.