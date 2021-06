Dois casos de Covid em um dos primeiros cruzeiros americanos desde o começo da pandemia (companhia)

Dois passageiros de um dos primeiros transatlânticos a deixar a América do Norte desde o início da pandemia de coronavírus testaram positivo para covid-19 nesta quinta-feira (10), informou a companhia de cruzeiros, acrescentando que todos os passageiros e tripulantes foram vacinados.



O Celebrity Millennium, transportando cerca de 600 passageiros e 650 tripulantes, partiu da ilha caribenha de St. Maarten no sábado para um período de sete dias, incluindo paradas em Barbados, Aruba e Curaçao.



"Dois passageiros que compartilham uma cabine do Celebrity Millennium testaram positivo para covid-19", disse a Royal Caribbean em comunicado. "Os indivíduos estão assintomáticos e isolados."



A nota informou que o navio atendeu às diretrizes de covid-19 dos Estados Unidos e que todos os passageiros foram obrigados a apresentar comprovante de vacinação, assim como um teste de covid-19 negativo antes de embarcar.



O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA exige que mais de 95% dos passageiros e da tripulação sejam vacinados para que as linhas de cruzeiro contornem a exigência de viagens de teste.



As operações de cruzeiro foram suspensas em 14 de março de 2020, quando o CDC emitiu uma "ordem de proibição de navegação" para evitar a propagação do novo coronavírus. Vários navios já tiveram surtos com óbitos a bordo.