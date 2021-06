O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, partiu de Washington nesta quarta-feira com destino ao Reino Unido, primeira etapa de uma viagem europeia repleta de reuniões, especialmente do G7, antes de seu primeiro encontro, muito aguardado, com o chefe de Estado da Rússia, Vladmir Putin, em Genebra.



Antes de embarcar no Air Force One, Biden afirmou que o objetivo da viagem será "deixar claro a Putin e a China que Europa e Estados Unidos estão unidos".