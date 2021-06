Argentina ultrapassa 4 milhões de casos de Covid

A Argentina superou 4 milhões de casos de covid-19 nesta terça-feira (8), ao somar 31.137 novas infecções nas últimas 24 horas, com 722 mortes em um dia, um dos piores registros no país sul-americano, que está entre os mais atingidos pela pandemia.



No total, desde março de 2020, a Argentina acumula 4.008.771 casos e 82.667 mortes, em uma população de 45 milhões de habitantes.



A ocupação de leitos em terapia intensiva continua elevada, na ordem de 79,1% em todo o território e 77,3% na Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a mais populosa, com 15 milhões de habitantes.



A Argentina tenta acelerar sua campanha de vacinação, juntamente com restrições sanitárias às atividades de moderadas a rígidas, que se alternam a cada 15 dias.



Nesta terça-feira, chegou a Buenos Aires um primeiro lote de 300 litros do princípio ativo da vacina Sputnik V, com o qual terá início a produção local acordada com o governo russo, informou o Ministério da Saúde.



Um total de 81.850 doses do primeiro componente da Sputnik V e 400.000 doses do segundo componente também chegaram.



Até o momento, foram recebidas 19 milhões de vacinas, das quais 17,8 milhões de doses foram distribuídas e 14,6 milhões, aplicadas.