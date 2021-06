EUA manterão 'centenas' de sanções contra o Irã mesmo com acordo nuclear, diz Blinken

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, declarou nesta terça-feira (8) que Washington manterá "centenas" de sanções contra o Irã se os Estados Unidos voltarem ao acordo nuclear.



O governo do presidente Joe Biden está mantendo conversações indiretas com o Irã para reverter a saída do ex-presidente Donald Trump do acordo nuclear de 2015, chamado Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, por sua sigla em inglês).



"Eu prevejo que mesmo se o JCPOA for reforçado, centenas de sanções permanecerão, incluindo aquelas impostas pelo governo Trump", disse Blinken em uma audiência no Senado.



"Se não forem incompatíveis com o JCPOA, permanecerão, a menos que o Irã mude seu comportamento", apontou.



As discussões em Viena, mediadas por diplomatas europeus, estão paralisadas pelas sanções.



O governo Biden diz que está preparado para acabar com a ampla gama de sanções impostas por Trump, incluindo aquelas destinadas a deter as exportações de petróleo do Irã, se Teerã voltar a cumprir o que foi acordado no JCPOA.



Mas o Irã pede a eliminação de todas as sanções, enquanto Washington insiste em manter algumas por outras questões, como direitos humanos e o apoio de Teerã a movimentos extremistas.