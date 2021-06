Cinco peshmergas mortos em emboscada do PKK no Iraque

Cinco peshmergas - combatentes do Curdistão iraquiano - foram mortos, neste sábado (5), em uma emboscada do Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK), grupo rebelde curdo da Turquia que tem sua base de retaguarda no norte do Iraque, informou um vice-ministro curdo.



A emboscada, que ocorreu no Monte Metin em Dohuk, uma província do Curdistão iraquiano na fronteira com a Turquia, também feriu dois peshmergas, acrescentou Serbast Lazkin, vice-ministro do governo da região autônoma curda do norte do Iraque.



As Forças de Defesa do Povo (HPG), o braço armado do PKK, acusaram os peshmergas de "entrarem numa zona de conflito em Metin" entre o PKK e o Exército turco, "que quer ocupar o Curdistão".



"Esses movimentos de peshmergas são uma facada nas costas do PKK e recusamos sua entrada em uma área sob nosso controle", acrescentam em seu comunicado.



Este incidente ocorre em um momento em que a Turquia realiza uma nova campanha militar, aérea e terrestre, desde 23 de abril, contra o PKK, considerado um grupo "terrorista" por Ancara.



A Turquia denuncia violações de sua soberania a partir do Iraque e o presidente Recep Tayyip Erdogan mencionou recentemente a região de Makhmur, no sul de Dohuk, onde o PKK atua.



"Se a ONU não limpar este lugar, nós cuidaremos disso, como membros das Nações Unidas", alertou, referindo-se a esta região, que fica 250 quilômetros ao sul da fronteira com a Turquia.



"Makhmur quase se tornou a encubadora de Qandil", um feudo do PKK mais ao norte, e "se não intervirmos, esta encubadora continuará a produzir (terroristas)", acrescentou.



No Curdistão iraquiano, o ministério dos Peshmergas pediu que "todos respeitem as fronteiras do Curdistão e não coloquem em risco sua segurança e estabilidade".



O PKK, que se recusa a reconhecer o governo curdo iraquiano e milita por um Curdistão unificado entre Síria, Turquia, Iraque e Irã, enfrenta Ancara e Erbil, capital da região autônoma do Iraque.