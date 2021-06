CEO do Twitter pretende democratizar bitcoin com uma 'carteira' física

O CEO do Twitter, Jack Dorsey, disse nesta sexta-feira (4) que sua empresa de pagamentos digitais, a Square, que ele também dirige, está considerando a criação de uma "carteira" de bitcoins, uma espécie de chave USB para armazenar criptomoedas em um meio físico e seguro.



Esses objetos seriam usados para armazenar moedas digitais offline. Seus usuários os sincronizariam com seus aplicativos financeiros compatíveis para transações pela internet.



Hoje eles também podem optar por carteiras "virtuais", confiando seu dinheiro a empresas terceirizadas, que podem ser acessadas por meio de senhas.



Mas Jack Dorsey acredita que o bitcoin não deve ficar reservado a conhecedores e está buscando maneiras de construir confiança na criptomoeda, gerando, por exemplo, uma maneira de comprá-lo sem depender de terceiros.



"Decidir armazenar bitcoins por conta própria é complicado", escreveu Dorsey no Twitter, antes de listar as dificuldades a serem superadas: disponibilidade, segurança, facilidade de uso e assim por diante.



O empresário tem em mente uma "carteira" com a qual o usuário poderia fazer compras por meio do smartphone sem comprometer seu dinheiro ou o sistema de criptomoedas em geral.



"Se fizermos isso, será de forma totalmente aberta, do software ao dispositivo, em colaboração com a comunidade", afirmou.



"Podemos imaginar aplicativos que funcionem sem o Square e talvez também sem a permissão da Apple e do Google", disse ele, referindo-se aos dois sistemas operacionais móveis dominantes no mercado mundial.



O bitcoin é um ativo descentralizado sem conexão direta com a economia real, que se baseia em tecnologias de blockchain e fascina Jack Dorsey e muitas figuras do Vale do Silício, como Elon Musk, o CEO da Tesla.



Essa criptomoeda segue muito volátil, mas o crescente interesse de instituições e empresas consideradas estáveis contribui para que ela seja cada vez mais usada.



APPLE INC.



TESLA MOTORS



GOOGLE



Twitter