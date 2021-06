Wall Street fecha praticamente em estabilidade

A bolsa de Nova York fechou com alta marginal nesta quarta-feira (2) em compasso de espera de indicadores importantes perto do fim de semana.



O índice Dow Jones subiu 0,07% a 34.600,38 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,14% a 13.756,33 unidades. O índice ampliado S&P; 500 também fechou em alta, de 0,14%, a 4.208,12 pontos.



"As ações fecharam todas perto de seu ponto de partida do dia, em uma sessão agitada", resumiram os analistas da Schwab.



"Os lucros nos setores de tecnologia de informação e energia, em um contexto de otimismo sobre a reativação econômica mundial, continuaram sustentando a confiança", acrescentaram.



Mas o informe de conjuntura do Federal Reserve (Fed, banco central americano), conhecido como "Livro Bege", que deu conta de dificuldades das empresas em conseguir funcionários, moderou os ânimos.



O mercado também espera as cifras oficiais de emprego para maio na próxima sexta-feira.



Os analistas esperam uma queda da taxa de desemprego a 5,9% com 720.000 postos criados, segundo a estimativa da Briefing.com.