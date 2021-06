Grande incêndio em refinaria de petróleo no sul de Teerã

Um incêndio foi declarado, nesta quarta-feira (2), em uma refinaria no sul de Teerã após uma explosão causada por um vazamento em um gasoduto, informou o chefe da unidade de crise da capital iraniana.



"Um vazamento em um gasoduto de emergência de gás liquefeito causou o acidente" e "uma explosão originou o incêndio, causando a fumaça que vemos", disse Mansour Darajati à televisão estatal.



Mais de uma hora após o início do incidente, uma densa fumaça e chamas podiam ser observadas a vários quilômetros da refinaria, de acordo com um jornalista da AFP.



Segundo o site da emissora de rádio e televisão pública, Darajati informou que o fogo foi declarado "às 19h30 (12h00 no horário de Brasília)" e que até o momento não houve o registro de mortes.



A refinaria, em funcionamento desde 1968, pertence a Teerã Oil Refining Company e pode produzir 250.000 barris por dia, segundo a agência oficial Irna.



A unidade está localizada no extremo sul da cidade, em uma área industrial a algumas centenas de metros de bairros residenciais.



Um porta-voz da empresa rejeitou "qualquer especulação sobre uma sabotagem", de acordo com o canal Telegram da televisão estatal.



"O acidente aconteceu por causa de um problema técnico e estamos atualmente tentando controlar o fogo", acrescentou.



A televisão estatal indicou que o incêndio afetou 18 barris.



"Os bombeiros estão cercando a área e tentando controlar o fogo para que não se espalhe para outros depósitos", informou um dos repórteres no terreno.



O incêndio ocorreu horas depois que a Marinha iraniana anunciou o naufrágio de um de seus navios no golfo de Omã, após horas de um combate frustrado a um incêndio.



Acidentes industriais são frequentes no Irã. No entanto, Israel, um inimigo da República Islâmica, aparece como o principal suspeito em dois incidentes no ano passado nas instalações do programa nuclear iraniano que Teerã qualifica como sendo sabotagem.