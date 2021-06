Curandeiros sul-africanos oferecem rituais virtuais em razão da covid

A curandeira Makhosi Malatji pega os ossículos e coloca seu celular em um tripé. Como a maioria dos "sangomas" da África do Sul, desde o surgimento do coronavírus, oferece sessões de rituais ancestrais online.



Em seu consultório em Johanesburgo, cujo chão é coberto por tecidos com estampas tradicionais e peles, o incenso queima lentamente. A sua cliente, porém, não está ali, mas do outro lado da tela, através da qual relata as tensões familiares que a corroem.



Quer se trate de conflitos, problemas de decisão, doença ou interpretação de sonhos, muitos sul-africanos regularmente consultam as "gogos", como são carinhosamente chamadas as mulheres respeitáveis, não importa a idade que tenham.



Geralmente conhecidos como "sangomas", um termo zulu, esses fitoterapeutas qualificados também desempenham o papel de conselheiros ou mediadores comunitários, e alguns até os consideram divinos.



No início, Malatji relutava em utilizar as novas tecnologias, mas hoje esta curandeira de 37 anos tem um perfil profissional no Facebook, Instagram e YouTube. Apesar das restrições impostas pelo coronavírus terem sido flexibilizadas, metade das consultas continua a ser feita à distância.



"Isso me faz ganhar tempo", comenta a sul-africana, que está no ramo há dez anos.



Graças à tecnologia, agora atende a clientes em Dubai, Itália ou Sri Lanka. "Antes da covid, nunca tinha usado um telefone ou um computador para uma consulta", admite.



Antes da pandemia, a jovem geração de curandeiros tradicionais já começava a realizar consultas por videochamada.



Autoproclamada "sangoma da nova geração" há quatro anos, Nomfundo Dhlamini, de 30 anos, também diz que usa a internet e as redes sociais para "defender a espiritualidade africana", especialmente entre os jovens.



Segundo ela, o confinamento gerou um aumento nas solicitações de consultas remotas. "Antes, a única maneira de falar com um curandeiro tradicional era ir à casa dele", afirma. "Agora, existem novos meios".



- "Gogo Online" -



A prática, porém, provoca tensões com os defensores de que esses ritos ancestrais continuem a ser realizados de forma tradicional.



E a diferença entre gerações complica o diálogo, admite Dhlamini.



"Não é óbvio para um curandeiro de certa idade pedir a um mais jovem que o ajude" com a tecnologia, explica.



No ano passado, Xhanti Madolo, de 39 anos, criou o primeiro anuário online de "sangomas" com um ex-colega de classe.



"Muita gente saiu do campo para as áreas urbanas e não sabia onde se consultar", explica Xhanti Madolo, que deixou o sudeste do país há cerca de vinte anos para se estabelecer em Joanesburgo.



Desde novembro, mais de 200 curandeiros se inscreveram na plataforma "Gogo Online". O confinamento foi "um verdadeiro empurrão", segundo o especialista.



Os "sangomas", reconhecidos como "praticantes tradicionais da saúde" e incluídos entre os primeiros vacinados na África do Sul, foram proibidos em 1957 em virtude de uma lei sobre a repressão à feitiçaria. Sua prática só voltou a ser legalizada meio século depois.



Após meses de consultas por telefone, Gogo Molahlegi, de 66 anos, sentiu um grande alívio em agosto passado quando, após o mais severo confinamento, as autoridades permitiram novamente que os "sangomas" realizassem consultas pessoalmente.



A mulher, agora bisavó, afirma que prefere máscaras e desinfetantes às telas.



Ela tira as sandálias antes de entrar em uma salinha cheia de potes de ervas e garrafas de água sagrada do rio, e confessa que prefere receber pessoas de carne e osso.



"Na minha idade...", comenta à AFP.



Acende uma vela e dá uma baforada no tabaco - os gestos rituais que marcam o início de uma leitura. "Jogar ossos é uma coisa que não se pode mudar, não se pode fazer isso digitalmente...".



