Sobe para quase 64.000 o número de afetados por fortes chuvas na Guatemala

As fortes chuvas do fim de semana deixaram quase 64.000 afetados, cerca de 300 evacuados e um ferido em distintas regiões da Guatemala, provocando inundações, deslizamentos de terra e danos em infraestrutura, informou nesta segunda-feira (31) a Proteção Civil.



Segundo o porta-voz da Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres (Conred), David de León, os departamentos afetados foram oito, entre eles Guatemala, centro, onde está a capital; Huehuetenango, Quetzaltenango e Totonicapán, ao oeste; e Retalhuleu e Suchitepéquez, ao sul.



O último balanço estimou que as chuvas deixaram 63.809 pessoas afetadas, 260 evacuadas, 27 abrigadas em estabelecimentos oficiais, uma ferida, e oito resgatadas no rio Cabúz, localizado no departamento de San Marcos (oeste).



Além disso, as fortes chuvas, que duraram horas, provocaram danos a 79 casas, seis estradas e uma ponte.



No dia anterior, a estimativa da Conred, encarregada da Proteção Civil no país, calculou em um relatório preliminar que as chuvas entre sábado e domingo deixaram mais de 13.000 afetados e 20 alojados. Mas os números subiram significativamente.



Em 27 de maio, cerca de 1.500 pessoas foram retiradas de forma preventiva de suas casas por inundações causadas pelas chuvas em uma aldeia do Caribe de Guatemala (noreste).



Todo ano a temporada de chuvas, que se inicia em maio e termina em novembro, deixa dezenas e até centenas de mortes neste país centro-americano. No decorrer da temporada atual, não houve registro de vítimas fatais.