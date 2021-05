Avião da Ryanair faz pouso de emergência em Berlim

Um avião da Ryanair que viajava entre Dublin e Cracóvia foi obrigado a fazer um pouso de emergência no domingo à noite em Berlim, por um alerta de segurança que não foi confirmado.



"Houve indícios, um aviso por telefone que nos obrigou a verificar para ter certeza de que não havia perigo dentro do avião", disse um porta-voz da polícia de Berlim à AFP.



A fonte não quis revelar detalhes, mas o jornal Bild Zeitung afirma que foi uma ameaça de bomba.



O avião que transportava 160 pessoas pousou às 20H08 locais (15H08 de Brasília) no aeroporto de Berlim-Brandeburgo.



Os passageiros conseguiram partir para seu destino oito horas mais tarde em outra aeronave.



As malas dos passageiros foram colocadas na pista para que os cães farejadores procurassem alguma ameaça. O avião foi cercado por viaturas policiais.



"As medidas de segurança terminaram sem a detecção de nenhum perigo", afirmou à AFP uma porta-voz da polícia de Berlim.



