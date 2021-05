Chuvas causam estragos e deixam mais de 13.000 afetados na Guatemala

As chuvas torrenciais que caíram no fim de semana em várias regiões da Guatemala deixaram mais de 13.000 afetados. Sessenta e cinco pessoas foram evacuadas e 20, abrigadas, informou neste domingo (30) a Proteção Civil.



O porta-voz da Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres (Conred), David de León, disse a jornalistas que os departamentos (estados) mais afetados foram Guatemala (centro, onde está a capital), Huehuetenango, Quetzaltenango e Totonicapán, a oeste.



Ele afirmou, ainda, que um total de 33 casas sofreram danos leves ou moderados por causa das inundações.



Vinte pessoas tiveram que ser abrigadas na aldeia de Boca del Monte, no município de Villa Canales, ao sul da capital guatemalteca.



Enquanto isso, 5.000 pessoas foram afetadas por um deslizamento em Colomba, Quetzaltenango, que interrompeu o tráfego de veículos.



As chuvas também causaram danos na ponte Semalá, em San Cristóbal Totonicapán, provocando o fechamento de uma das faixas. No local, passam cerca de 8.000 veículos diariamente, acrescentou.



Outro local afetado foi a aldeia El Boquerón de Cuilco, em Huehuetenango, onde um deslizamento de terra afetou sete casas e 42 pessoas tiveram que ser evacuadas e se refugiar com familiares e vizinhos.



Na quinta-feira passada, cerca de 1.500 pessoas foram evacuadas preventivamente de suas casas por inundações causadas pelas chuvas em um povoado do Caribe guatemalteco, no nordeste do país.



Até o momento não foram reportados mortes, mas a cada ano a temporada de chuvas, que começa em maio e termina em novembro, deixa um rastro de óbitos neste país centro-americano.