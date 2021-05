Duas pessoas morreram em uma avalanche registrada neste domingo (30) nas Montanhas Rochosas Canadenses, na província de Alberta, informou a polícia.



A Polícia Montada do Canadá informou que os corpos de duas pessoas tinham sido encontrados perto da cidade de Jasper.



As vítimas não foram identificadas de imediato.



A avalanche ocorreu no monte Andrômeda, no campo de gelo de Columbia, um popular destino de escalada, segundo Steve Young, um oficial do Parque Nacional Jasper, citado pela Rádio Canadá.