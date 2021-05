Crianças são sequestradas em escola corânica na Nigéria

Um grande número de crianças foi sequestrado, aparentemente em troca de resgate, por homens armados em uma escola corânica do centro-norte da Nigéria, cenário frequente deste tipo de crime, informaram neste domingo (30) autoridades e moradores.



"Um número ainda indeterminado de alunos da escola islâmica Salihu Tanko foi sequestrado com passageiros de um ônibus", informou o governo do estado nigeriano de Níger no Twitter. O sequestro se seguiu a um ataque realizado por homens armados contra a escola, onde estudam cerca de 200 alunos, acrescentou a fonte.



"Os sequestradores libertaram 11 crianças, que eram pequenas demais para caminhar", informou o governo, denunciando o que chamou de um ato "lamentável" e o aumento dos sequestros para o pagamento de resgates no centro e no norte do país.



Na escola islâmica Salihu Tanku havia 200 alunos no momento do ataque, mas vários conseguiram fugir, informou um membro da direção, que pediu para não ser identificado.



"A princípio pegaram mais de cem alunos, mas em seguida deixaram os que consideravam pequenos demais, os quais tinham entre 4 e 12 anos", disse o encarregado à AFP, acrescentando que não tinha números precisos sobre quantos estudantes foram sequestrados.



O sequestro ocorreu um dia depois de 14 estudantes do estado de Kaduna (norte) terem sido libertados após passarem 40 dias sequestrados.



Cinco estudantes foram executados por seus captores nos dias que se seguiram ao sequestro para pressionar as famílias e o governo e receberem um resgate.



Na imprensa local, várias famílias asseguraram ter pago 180 milhões de nairas (357.000 euros, 435.800 dólares) para encontrar seus filhos.



Grupos armados, conhecidos na região como "bandidos", agem no centro-oeste e no noroeste da Nigéria, saqueando aldeias, roubando gado e executando sequestros em massa em troca de resgate.



Desde dezembro de 2020, 730 crianças e adolescentes foram sequestrados em centros escolares.