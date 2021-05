Esquerdista Castillo lidera pesquisa para segundo turno das presidenciais no Peru

O candidato esquerdista Pedro Castillo supera nas intenções de voto a direitista Keiko Fujimori para o segundo turno presidencial de 6 de junho no Peru, segundo uma pesquisa divulgada neste domingo (30).



Castillo, professor de escola rural, concentra 42% das intenções de voto, enquanto Keiko Fujimori, filha do detido ex-presidente Alberto Fujimori, soma 40% das preferências do eleitoral, destaca a pesquisa do instituto Ipsos, publicada no jornal El Comercio, a uma semana do segundo turno.



Dez por cento votariam em branco ou nulo e 8% não informaram sua opção eleitoral na consulta, a quarta realizada pelo Ipsos desde o primeiro turno, em 11 de abril.



Castillo subiu dois pontos percentuais e Fujimori também subiu três pontos em comparação com a pesquisa realizada e 16 de maio.



"A redução da distância entre os dois candidatos vem ocorrendo por uma estagnação do apoio a Castillo e um lento avanço do apoio a Fujimori", explicou o diretor do Ipsos, Alfredo Torres, no jornal El Comercio.



"O debate presidencial (deste domingo) será, sem dúvida, muito relevante para os indecisos, mas também será a capacidade que os candidatos mostrarem de reduzir a desconfiança que geram nestes eleitores", acrescentou.



O instituto de pesquisas entrevistou 1.517 pessoas em 28 de maio, com margem de erro de 2,5%.



A pesquisa foi divulgada horas antes do último debate entre os dois candidatos, que será celebrado às 19H00 locais na cidade de Arequipa (cerca de 1.000 km ao sul de Lima).



A lei eleitoral proíbe a divulgação de pesquisas em território peruano a partir da segunda-feira até a realização das eleições.



Castillo, candidato do partido Perú Libre, venceu o primeiro turno com 18,92% dos votos, enquanto Keiko Fujimori, do Fuerza Popular, chegou em segundo, com 13,40%, segundo o Jurado Nacional de Eleições (JNE).



Fujimori, de 46 anos, defende o livre mercado, enquanto Castillo, de 51, apoia um papel ativo do Estado na economia, inclusive com nacionalizações.



Apesar das suas diferenças, os dois candidatos coincidem em alguns temas: são antiaborto, defendem a família tradicional, não dão importância aos direitos da comunidade LGTBI e rejeitam a abordagem de gênero nas escolas.



O próximo presidente deve assumir o cargo em 28 de julho, em substituição ao presidente interino Francisco Sagasti e terá como desafio terminar com a fragmentação e a instabilidade política do último quinquênio.



IPSOS