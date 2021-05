Boris Johnson se casa 'em segredo', segundo imprensa

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, casou-se neste sábado (29) com sua noiva, Carrie Symonds, em uma "cerimônia secreta", segundo veículos de imprensa britânicos.



Boris Johnson, de 56 anos, conhecido por sua agitada vida amorosa, casou-se com Carrie Symonds, de 33, na catedral católica de Westminster, na presença de amigos próximos e familiares, noticiaram os jornais Mail on Sunday e The Sun.



Johnson tornou-se, assim, o segundo primeiro-ministro britânico a se casar durante seu mandato, depois de Robert Jenkinson em 1822.



O casal esperava há meses para se casar, após ter tido que adiar a cerimônia, prevista para o ano passado, por causa da pandemia. Eles ficaram noivos em dezembro de 2019 e têm um filho de um ano, Wilfred.



Assistiram à cerimônia cerca de trinta pessoas - o máximo autorizado atualmente -, após terem sido convidadas de última hora, segundo o Mail on Sunday.



O casamento foi celebrado pelo mesmo sacerdote que batizou o filho do casal - que também esteve presente na cerimônia -, acrescentou o The Sun.



Boris já tinha sido casado duas vezes. Teve quatro filhos com sua esposa anterior, a advogada Marina Wheeler, de quem se separou em 2018. Ele teria também uma filha nascida de um caso amoroso.



Quando foi eleito, em 2019, Johnson se tornou o primeiro chefe de governo a residir em Downing Street com sua companheira sem estar casado.



Carrie Symonds, uma ex-encarregada de comunicação do Partido Conservador, teve o filho semanas depois de Johnson deixar a unidade de terapia intensiva, aonde deu entrada após ter contraído o coronavírus.