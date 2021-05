Catorze estudantes são libertados na Nigéria após 40 dias sequestrados

Catorze estudantes da Universidade de Greenfield em Kaduna, no norte da Nigéria, foram libertados neste sábado (29) por seus captores, 40 dias depois de terem sido sequestrados, declarou à AFP o porta-voz da polícia local.



"Catorze estudantes de Greenfield foram libertados esta noite", afirmou Mohammed Jalige.



"Foram deixados na estrada entre Abuja e Kaduna", acrescentou, afirmando que não sabia se foi pago resgate.



Em 20 de abril, "bandidos" invadiram a Universidade de Greenfield e sequestraram cerca de 20 estudantes. Um funcionário perdeu a vida durante o ataque.



Os sequestradores mataram cinco estudantes nos dias que se seguiram ao sequestro para pressionar as famílias e o governo a pagarem um resgate.



O governo de Kaduna, um estado presa da insegurança, qualificou as execuções de "atos diabólicos e absolutamente cruéis".



No entanto, instou os pais a não pagarem resgates para não incentivarem eventuais sequestros.



Os grupos armados, conhecidos na região como "bandidos", atuam no centro-oeste e no noroeste da Nigéria, saqueando aldeias, roubando gado e executando sequestros em massa em troca de resgates.



Desde dezembro de 2020, 730 crianças e adolescentes foram sequestrados em centros escolares.