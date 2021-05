Senado dos EUA discute apoio à indústria frente à China

O Senado dos Estados Unidos poderia aprovar esta semana um plano para acelerar a produção local de semicondutores diante da escassez mundial destes componentes e apoiar a indústria americana na guerra comercial com a China.



"Não vejo porque este projeto de lei não seria aprovado esta semana. É a minha intenção", declarou nesta quarta no Senado o chefe da maioria democrata, Chuck Schumer.



Esta legislação prevê 52 bilhões de dólares em cinco anos para impulsionar a produção de semicondutores nos Estados Unidos e para impulsionar pesquisa e desenvolvimento neste setor.



Também inclui 1,5 bilhão de dólares para desenvolvimento de tecnologia 5G, um dos principais temas de controvérsia entre China e Estados Unidos.



Após ser aprovado no Senado, o texto deverá seguir para a Câmara dos Representantes.



A iniciativa tem o apoio da situação democrata e da oposição republicana.



A escassez mundial de semicondutores, fabricados sobretudo na Ásia afeta muitas indústrias há meses, em particular no setor automotivo.