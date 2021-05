O suspeito de um ataque a tiros que deixou ao menos oito mortos em uma instalação ferroviária em San José, Califórnia, se suicidou no local do crime pouco antes da chegada da polícia, informaram autoridades locais.



"Posso dizer com segurança que quando o suspeito soube que a polícia estava ali, se suicidou", disse Laurie Smith, xerife do condado de Santa Clara, em coletiva de imprensa.