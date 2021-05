Acionistas forçam ExxonMobil e Chevron a se ocuparem mais do clima

Acionistas da ExxonMobil e da Chevron votaram nesta quarta-feira (26) para forçar as gigantes petroleiras americanas a lutar mais energicamente contra as mudanças climáticas.



Na ExxonMobil, ao menos dois de quatro candidatos da direção propostos pela sociedade de investimentos Engine N°1, que lançou no fim de 2020 uma campanha pedindo para a empresa apostar menos no petróleo e no gás e mais em energias renováveis, conseguiram os cargos.



Os acionistas da empresa também votaram favoravelmente em uma resolução, apresentada pelo BNP Paribas, que obriga a ExxonMobil a fazer um relatório explicando se suas atividades de lobby estão alinhadas com as metas do Acordo de Paris sobre o clima, assinado em 2015.



No caso da Chevron, que também celebrava nesta quarta-feira sua assembleia geral anual, uma proposta pedindo que a empresa reduza as emissões de gases de efeito estufa de seus produtos teve 61% de aprovação, apesar da oposição da direção.



"Estes votos refletem uma tomada de consciência crescente da importância das vozes dos acionistas para acelerar a transição das energias fósseis para as energias renováveis", destacou Mark van Baal, da organização holandesa Follow This.



"Investidores institucionais compreendem que nenhum investimento é seguro em uma economia mundial destroçada pelas mudanças climáticas", acrescentou.



Por pressão da opinião pública e dos investidores, os grandes grupos do setor tiveram que rever suas estratégias climáticas nos últimos meses.



