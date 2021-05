Petróleo fecha estável

Os preços do petróleo se mantiveram estáveis nesta terça-feira, após a forte alta da véspera, em um mercado atento às conversas sobre o acordo nuclear iraniano.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 68,65 dólares, leve alta de 0,27%, em Londres. Em Nova York, o barril do WTI para o mesmo mês fechou em 66,07 dólares, alta de 0,03%. Os dois contratos de referência haviam subido mais de 3% ontem.



"Os investidores já não esperam que o acordo sobre o programa nuclear do Irã seja restabelecido em um futuro próximo, nem que as exportações de petróleo iranianas sejam retomadas rapidamente", explicou Eugen Weinberg, do Commerzbank.