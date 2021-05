Empresa de fazendas verticais alcança US$ 2,3 bilhões em valor de mercado

A empresa americana especializada em fazendas verticais Bowery Farming anunciou nesta terça-feira que obteve US$ 300 milhões em uma operação de financiamento, o que situa seu valor de mercado em US$ 2,3 bilhões.



Criada em 2015 em Nova York, a Bowery faz parte de um negócio em plena expansão, com foco na tecnologia para vender produtos frescos durante todo o ano para populações urbanas em crescimento.



Além de recursos de investidores institucionais, algumas celebridades aportaram dinheiro, como o piloto da Fórmula 1 Lewis Hamilton, o jogador de basquete Chris Paul, a atriz Natalie Portman, o cantor Justin Timberlake e o chef José Andrés, segundo um comunicado.



A Bowery, que levantou um total de US$ 472 milhões desde a sua criação, planeja usar o dinheiro obtido para continuar ampliando sua rede de galpões nos Estados Unidos, desenvolver novas tecnologias e contratar. Seus produtos - vegetais e ervas cultivados sob luz artificial com a ajuda de programas de robótica e inteligência artificial - são vendidos em 850 lojas, incluindo as redes Walmart e Whole Foods, e nas principais plataformas eletrônicas de comércio de alimentos.



