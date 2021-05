Jovem assassina homem em Amsterdã em onda de ataques com faca

Um jovem matou um homem de 64 anos e feriu outras quatro pessoas em vários ataques com faca neste sábado (22) em Amsterdã, informou a polícia, que não relacionou os incidentes com o terrorismo.



Os policiais prenderam um "confuso" jovem de 29 anos com possíveis problemas de uso de drogas em uma região de bares e restaurantes perto do bairro de museus da capital, indicou um comunicado.



"A equipe de investigação comandada pelo Ministério Público deixou todas as opções abertas, mas pelo momento não tem indícios diretos de que se trata de um motivo terrorista", garantiu.



"A investigação se concentra em um possível uso de substâncias por parte do suspeito", comentou.



O nível de ameaça terrorista na Holanda segue sem mudanças após os ataques, segundo a rede RTL Nieuws.



A polícia indicou que foi alertada inicialmente sobre um ataque à faca, mas "no lugar confirmou que houve outros quatro ataques na vizinhança", causando cinco vítimas no total.



"Uma das vítimas morreu imediatamente, os outros quatro foram levados ao hospital", garantiu.



Os restaurantes do bairro estavam fechados devido às restrições adotadas contra o coronavírus quando ocorreram os ataques.



A Holanda tem presenciado vários ataques terroristas nos últimos anos, especialmente um a faca contra turistas norte-americanos na estação de Amsterdã em 2018 por um afegão que logo foi preso.



RTL GROUP