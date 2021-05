China diz que não há interesse geopolítico em ajuda a El Salvador

A embaixada da China em El Salvador afirmou nesta quinta-feira (20) que não tem interesse geopolítico ao apoiar o governo de Nayib Bukele, depois que Washington questionou um acordo milionário de cooperação que beneficiou o país centro-americano.



Os projetos de assistência não reembolsável da China a El Salvador "não têm nenhuma consideração geopolítica", garantiu a missão diplomática em um comunicado.



"A China nunca utilizou no passado nem utilizará no futuro ajuda externa para interferir nos assuntos internos de outros países, muito menos para obter benefício próprio", acrescentou.



Na terça-feira, a Assembleia Legislativa, dominada pelos partidos aliados de Bukele, ratificou um acordo que o presidente assinou com a China em 2019 durante uma viagem que fez ao país.



São cerca de 500 milhões de dólares para construir um estádio, um píer, uma estação de tratamento de água e uma biblioteca, entre outras obras.



"500 milhões de dólares em investimento público não reembolsável e sem condições", comemorou Bukele, referindo-se a iniciativas anteriores promovidas pelos Estados Unidos em El Salvador, com menos recursos e que exigiam uma contrapartida a nível local.



"Senhor presidente, nada da China vem sem condições", reagiu pelo Twitter a subsecretária em exercício para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos EUA, Julie Chung. "Vocês são o maior parceiro comercial da China", respondeu o presidente.



Os Estados Unidos se distanciaram de Bukele após o recém-instalado Parlamento, dominado pelo partido no poder, destituir um grupo de magistrados e o procurador-geral em 1º de maio, provocando críticas internacionais e de setores da oposição, que denunciaram um atropelamento à separação de poderes.



Até a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, declarou que Washington deveria "responder" às decisões adotadas em El Salvador.



Mas Bukele recebeu apoio de Pequim. "A China se opõe firmemente à intervenção de países poderosos a nações que lutam por seu desenvolvimento, em condições menos favoráveis", insistiu a embaixada em nota nesta quinta.



El Salvador restabeleceu relações diplomáticas com a China em 2018, durante o governo de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), e rompeu relações com Taiwan.