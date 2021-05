Chile imunizou 50,2% de sua população-alvo com segunda dose da vacina anticovid

O Chile vacinou 7.625.311 pessoas com a segunda dose da vacina contra a covid-19, número que representa 50,2% de sua população-alvo. Ao mesmo tempo, o país enfrenta uma alta nos contágios na última semana, informou nesta quinta-feira(20) o Ministério da Saúde.



Com a imunização total da metade da população-alvo - mais de 15 dos 19 milhões de habitantes - e 9,4 milhões de pessoas com a primeira dose, o Chile lidera a vacinação na América Latina.



A vice-secretária de Saúde Pública, Paula Daza, explicou que as pessoas que receberam as duas doses e que após 14 dias estavam imunizadas, seriam concedidas algumas "liberdades individuais, particularmente as que se encontram em quarentena em comunas".



"Nos próximos dias vamos divulgar detalhes sobre como ter acesso a um certificado que garanta que estas pessoas receberam as duas doses e que se passaram os 14 dias", acrescentou.



O país recebeu durante o dia um novo carregamento de mais de 600.000 vacinas acumulando um total de 18.822.096 doses: 3.361.020 da Pfizer-BioNTech, 14.971.476 do laboratório Sinovac e 489.600 através do sistema Covax, da Organização Mundial da Saúde.



O governo estima que a vacinação da população-alvo seja concluída em 30 de julho.



No entanto, apesar do bom ritmo de sua campanha, os casos diários de covid-19 voltaram a superar os 7.000, em um acumulado de 1,3 milhões de contágios. Em relação às mortes, foram 172 novos óbitos nas últimas 24 horas, para um total de 28.169.



"Isso nos preocupa muito e queremos transmitir à sociedade porque é necessário reverter essa situação e continuar com os cuidados", declarou o ministro da Saúde, Enrique Paris, que indicou que um aumento de 11% dos casos foi registrado na última semana.



Paris afirmou que segue preocupante a situação da Região Metropolitana, onde vivem 7,1 milhões de pessoas, que registrou um aumento de 15% nos últimos 7 dias.