Ofertas de incentivos em dinheiro nos EUA para quem se vacinar contra a covid

Lançado pela primeira vez em Ohio, norte dos Estados Unidos, os incentivos em dinheiro para que as pessoas sejam vacinadas estão tomando forma em outros estados do país para impulsionar a campanha de vacinação contra a covid-19 em desaceleração.



O governador de Ohio, Mike DeWine, anunciou há uma semana que cinco adultos vacinados ganharão 1 milhão de dólares cada na loteria estadual chamada "Vax-a-Million".



O estado de Maryland introduziu na quinta-feira seu próprio programa de loteria, que oferece até dois milhões de dólares para residentes que forem vacinados.



"O objetivo é apenas pegar aquelas pessoas que estão relutantes, ou que simplesmente não pensaram sobre isso", disse o governador Larry Hogan.



Cerca de 67% dos residentes de Maryland com 18 anos ou mais receberam pelo menos uma dose da vacina até agora, de acordo com dados oficiais.



A partir de terça-feira, a loteria de Maryland selecionará aleatoriamente uma pessoa por dia de uma lista de pessoas que foram vacinadas para ganhar um prêmio de 40.000.



Haverá 40 sorteios em 40 dias por 40.000 dólares e um sorteio final em 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, no valor de 400 mil dólares.



Em Nova York, o governador Andrew Cuomo anunciou um programa que fornecerá raspadinhas de loteria para pessoas maiores de 18 anos que forem vacinadas.



"Sabemos que as vacinas são a peça vital do quebra-cabeça que precisamos para acabar com a covid de uma vez por todas", disse Cuomo em um comunicado.



O presidente Joe Biden estabeleceu uma meta de vacinar pelo menos 70% da população americana até 4 de julho.



Mas a taxa de vacinação diminuiu após um início rápido, e as autoridades locais, estaduais e federais estão procurando maneiras de obter mais imunizações, às vezes fazendo parceria com restaurantes e outras empresas.



As promoções incluem cerveja grátis, roscas doces, ingressos de beisebol e títulos de capitalização para as pessoas que forem vacinadas.