Petróleo sob pressão de oferta iraniana e demanda debilitada

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta quinta-feira (20) em um mercado que está na expectativa de um eventual aumento da oferta iraniana de petróleo em um contexto de demanda debilitada na Ásia.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 65,11 dólares em Londres, em queda de 2,33% com base no fechamento da quarta-feira.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega em junho, em seu último dia como referência do mercado, perdeu 2,07% a 62,05 dólares.



Os dois contratos tinham perdido cerca de 3% na quarta-feira.



Os investidores temem que a reativação da demanda asiática seja freada pelo recrudescimento da pandemia na região, especialmente na Índia, mas também em Taiwan e na Malásia.



As notícias sobre o acordo nuclear iraniano também pesam nos preços.



Os negociadores, que concluíram na quarta-feira, em Viena, uma nova sessão de tratativas para que Teerã e Washington se aproximem, destacaram "avanços tangíveis".



A indústria petroleira iraniana está submetida a um embargo de parte dos Estados Unidos, mas uma melhora das relações entre os dois países poderia aliviar as sanções e representar o retorno ao mercado de um volume importante de ouro negro.