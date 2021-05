O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, elogiou o diálogo "construtivo" com seu homólogo americano, Antony Blinken, nesta quarta-feira (19), após o primeiro encontro entre os chanceleres na capital islandesa desde que Joe Biden foi eleito presidentedos Estados Unidos.



"A conversa me pareceu construtiva", disse Lavrov, segundo a agência de notícias pública russa RIA Novosti. A Rússia e os Estados Unidos "entendem a necessidade de acabar com o clima prejudicial que se formou nas relações entre Moscou e Washington nos últimos anos", completou.