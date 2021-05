Peru retoma aulas presenciais nas áreas rurais onde a pandemia diminuiu

O Peru retomou aulas presenciais e combinadas em áreas rurais de quatro das 25 regiões do país pela primeira vez desde que a pandemia de coronavírus estourou no país há 14 meses, informou o Ministério da Educação nesta terça-feira (18).



"Em 15 de maio, as aulas presenciais e combinadas começaram em quatro regiões: Ucayali, Madre de Dios, Loreto e Arequipa", informou o ministro da Educação, Ricardo Cuenca, durante uma conferência com a Associação de Imprensa Estrangeira do Peru.



Cerca de 26.400 alunos de 492 escolas voltaram às salas de aula, além dos 14 centros que voltaram a funcionar em abril, segundo autoridades educacionais peruanas.



O chefe do setor descartou as aulas presenciais em Lima ou em áreas urbanas porque é onde se registram mais infecções.



O início de aulas presenciais nas outras regiões está condicionado à diminuição dos casos de covid-19 e das condições de higiene nas escolas.



"Há uma previsão de que até junho o sistema de aulas presenciais seja expandido para 12 regiões", acrescentou Cuenca.



O Peru suspendeu as aulas presenciais em março de 2020 devido ao início da pandemia, optando desde então pelo ensino a distância via rádio, televisão e internet.



As aulas a distância destacaram os problemas de conectividade de um país com uma geografia complexa e socialmente desigual.



"A educação a distância é um trabalho difícil no Peru devido a problemas estruturais", lamentou o ministro. "As lacunas de desigualdade no país não foram fechadas nos indicadores educacionais".



O acesso à internet nas escolas das áreas urbanas do Peru chega a quase 70%, enquanto nas áreas rurais chega a 30%, segundo dados do ministério.



No Peru, há oito milhões de alunos, dos quais 70% vivem em áreas urbanas.



Apesar de o Peru reabrir ginásios, restaurantes e cassinos com restrições, a grande maioria das escolas e igrejas permanecem fechadas.



"Talvez estejamos indo mais devagar do que alguns grupos gostariam" em termos de retorno total às aulas presenciais, admitiu o ministro.



"É preciso abrir aos poucos", concluiu ao comparar o Peru com outros países da região que - apontou sem mencioná-los - retomaram as aulas presenciais e fecharam novamente.



Em 2020, pelo menos 300.000 alunos abandonaram o sistema educacional no Peru devido à necessidade de trabalhar e às dificuldades de acesso às aulas virtuais.



O Peru registra mais de 66.000 mortes por covid-19 e quase 1,9 milhão de casos confirmados da doença.