Biden tem as 'mãos ensanguentadas' por apoio a Israel, diz Erdogan

O presidente americano, Joe Biden, tem as "mãos ensanguentadas" por seu apoio a Israel no conflito na Faixa de Gaza, acusou nesta segunda-feira (17) o chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan.



"Você está escrevendo a história com suas mãos ensanguentadas", disse Erdogan à TV. "Você nos colocou na obrigação de dizer isto. Não podemos dar um passo atrás", acrescentou.



As críticas de Erdogan, que nos últimos meses tentou recompor sua relação com Washington, são as mais duras contra Biden desde que chegou à Casa Branca em janeiro.



O presidente turco conquistou apoios no Oriente Médio ao defender a causa palestina durante 18 anos no poder. Na semana passada, acusou Israel de "terrorismo".



"Hoje vimos a assinatura de Biden sobre a venda de armas a Israel", disse Erdogan na segunda-feira em alusão a informações em meios de comunicação dos Estados Unidos sobre um novo envio de armas aprovado por Washington.



"Os territórios palestinos estão cheios de perseguição, sofrimento e sangue (...) E você está apoiando isso", acrescentou o presidente turco.