Dois guardas do Azerbaijão são mortos em tiroteio na fronteira com o Irã

Dois guardas de fronteira do Azerbaijão foram mortos em um conflito com agressores não identificados na fronteira com o Irã neste sábado (15), anunciaram as autoridades, que acrescentaram que 10 kg de drogas foram encontrados no local do incidente.



"Três pessoas não identificadas violaram a fronteira estatal com o Irã perto do posto de controle de Goytepe", no sudeste do Azerbaijão, disse em um comunicado o serviço de fronteira da ex-república soviética.



"Os infiltrados abriram fogo, ferindo fatalmente dois guardas de fronteira que morreram no hospital", explicou, acrescentando que um dos havia sido preso.



O Azerbaijão faz parte de uma importante rota de tráfico de drogas do Afeganistão e Irã para a Europa e a Rússia, de acordo com um relatório sobre o tema publicado em 2016 pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.



No passado, o Azerbaijão foi palco de vários incidentes com traficantes de drogas que tentaram entrar no país vindos do Irã.



Em outubro do ano passado, um guarda da fronteira do Azerbaijão foi morto e outro foi ferido por traficantes armados, também na fronteira com o Irã.