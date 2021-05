A escalada da violência entre Israel e os palestinos

Israel e palestinos começaram uma das maiores escaladas de violência dos últimos anos no início de maio.



Segue a cronologia dos confrontos, que começaram nas ruas de Jerusalém e se espalharam por Gaza e Cisjordânia.



- Expulsão de Palestinos -



Em 3 de maio, eclodiram tumultos no bairro de Sheikh Jarrah em Jerusalém Oriental, perto da Cidade Velha, durante uma manifestação em apoio às famílias palestinas ameaçadas de despejo de suas casas em benefício dos colonos judeus.



O tribunal distrital de Jerusalém decidiu no início deste ano a favor das famílias judias que reivindicam direitos de propriedade neste bairro. Desde então, houve manifestações e confrontos com as forças israelenses.



A questão do status de Jerusalém é um dos principais pontos de discórdia entre Israel e os palestinos. Israel considera a cidade inteira como sua capital "indivisível", enquanto os palestinos querem fazer de Jerusalém Oriental a capital de seu futuro estado.



- Apelos internacionais -



Em 6 de maio, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha pedem a Israel que "termine sua política de expansão das colônias nos territórios palestinos ocupados" e pare com as expulsões em Jerusalém Oriental.



No dia 7, as Nações Unidas apelam a Israel para acabar com qualquer expulsão forçada de palestinos.



- Conflitos na Esplanada das Mesquitas -



Naquela mesma sexta-feira, 7 de maio, dezenas de milhares de fiéis se reúnem na Esplanada das Mesquitas - chamada de Monte do Templo pelos judeus - para a última grande oração na sexta-feira antes do fim do mês de jejum muçulmano do Ramadã.



Segundo a polícia israelense, os palestinos atiram projéteis contra as forças de segurança, que respondem com granadas ensurdecedoras e balas de borracha. No dia 8, novos confrontos deixaram cem feridos em outras áreas de Jerusalém Oriental, de acordo com o Crescente Vermelho Palestino.



Também há feridos entre os policiais israelenses. Os quatro membros do Quarteto do Oriente Médio (ONU, União Europeia, Estados Unidos e Rússia) pedem a Israel que aja com moderação.



- Audiência de expulsão adiada -



No dia 9, o secretário-geral da ONU exorta Israel a "parar as demolições e expulsões".



A justiça israelense anuncia o adiamento de uma audiência, marcada para o dia seguinte, sobre o futuro das famílias palestinas ameaçadas de expulsão.



Durante a noite, balões incendiários e sete foguetes são lançados de Gaza em direção ao sul de Israel.



- Mais violência -



No dia 10, cerca de 520 palestinos e 32 policiais israelenses são feridos em novos confrontos, principalmente na Esplanada das Mesquitas.



Os confrontos coincidem com o Dia de Jerusalém, que comemora a conquista israelense de Jerusalém Oriental em 1967 no calendário hebraico.



Um árabe israelense morre em decorrência de ferimentos à bala durante os confrontos na cidade de Lod (centro).



À noite, Israel realiza ataques na Faixa de Gaza, em resposta a disparos de foguetes do enclave palestino, governado pelo movimento islâmico Hamas.



- Chuva de foguetes sobre Tel Aviv -



Em 11 de maio, o Hamas e Israel continuam a se confrontar com foguetes e bombardeios aéreos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu adverte que Israel vai "intensificar" seus ataques ao Hamas.



Após a destruição de um prédio de doze andares no centro da Cidade de Gaza, onde altos funcionários do Hamas tinham seus escritórios, o movimento disparou uma salva de foguetes em direção a Tel Aviv.



Israel e o Hamas estão caminhando para uma "guerra em grande escala", avisa o enviado da ONU para o Oriente Médio, Tor Wennesland. A violência se espalha para várias cidades árabes israelenses.



Em Lod, vizinho ao Aeroporto Internacional Ben Gurion, onde os voos estão temporariamente suspensos, o estado de emergência é declarado após "distúrbios" da minoria árabe.



- "Mais de mil foguetes" -



No dia 12, o exército israelense afirma que "mais de mil foguetes" foram disparados de Gaza desde segunda-feira à noite. Washington anuncia o envio de um emissário especial.



No dia seguinte, Israel posiciona tanques e artilharia na fronteira para apoiar bombardeios aéreos.



De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, os ataques aéreos israelenses contra o enclave em resposta aos foguetes mataram pelo menos 139 pessoas, incluindo 39 crianças. Os comandantes do Hamas e da Jihad Islâmica estão entre os mortos.



Em Israel, o saldo até 15 de maio era de 10 mortos, incluindo uma criança, e mais de 560 feridos. A Cisjordânia juntou a violência com protestos. O saldo são dez palestinos mortos e mais de 150 feridos.