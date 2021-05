Dois tornados deixam ao menos 12 mortos na China

Dois violentos tornados provocaram a morte de pelo menos 12 pessoas e feriram mais de 400 enquanto passavam pelo centro e leste da China, informaram autoridades locais neste sábado (15).



Ventos violentos atingiram, na sexta-feira à noite, a cidade de Wuhan, localizada no centro do país e conhecida por ser o local onde foram registrados os primeiros casos do novo coronavírus no final de 2019.



Oito pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas, segundo as autoridades da província de Hubei, cuja capital é Wuhan.



As rajadas de vento atingiram 260 causando estragos significativos - carros foram destruídos, árvores arrancadas e instalações elétricas e residências foram danificadas.



Trinta casas foram completamente destruídas, de acordo com as autoridades.



A cidade de Suzhu, perto de Xangai, também foi atingida na noite de sexta-feira por um poderoso tornado com ventos de mais de 200 segundo autoridades locais, que estabeleceram um balanço de quatro mortos e um desaparecido, além de 130 feridos.



No início de maio, uma violenta tempestade, acompanhada de fortes ventos, matou 11 pessoas em uma cidade perto de Xangai.