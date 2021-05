Google compra prédio no Uruguai para projeto de centro de dados

A Google anunciou nesta sexta-feira (14) que adquiriu uma propriedade de 30 hectares no Uruguai "com o objetivo de garantir opções" para continuar expandindo seus centros de dados na América Latina.



"A Google LLC, por meio de sua subsidiária Eleanor Applications SRL, adquiriu um terreno de 30 hectares no Science Park em Canelones, no Uruguai, com o objetivo de garantir opções para continuar expandindo nossos centros de dados na América Latina se o negócio precisar", informou a empresa em um comunicado.



"Estamos muito entusiasmados por podermos aumentar nossa presença no Uruguai", acrescentou.



No entanto, a empresa esclareceu que, "embora as perspectivas para o projeto sejam animadoras", ainda existem várias questões pendentes antes de se confirmar a construção do centro de infraestrutura.



"A compra do imóvel é um marco importante neste processo e reforça o compromisso do Google com o Uruguai e a América Latina e com o desenvolvimento do ecossistema tecnológico local", acrescentou.



O ministro da Indústria, Omar Paganini, expressou sua satisfação com o anúncio.



"É uma grande satisfação que o Google anuncie este importante passo em frente para seu projeto no Uruguai. Isso confirma a confiança nas capacidades e no potencial que o ecossistema tecnológico do país oferece", tuitou.



As negociações para a instalação desta sede começaram durante o governo anterior, do esquerdista Tabaré Vázquez (Frente Amplio, FA).



O prefeito (prefeito) de Canelones, Yamandú Orsi, pertencente ao FA, afirmou que "trata-se de uma boa notícia" que a Prefeitura "vem monitorando desde 2019".



"Esta é uma boa notícia para o departamento de Canelones (onde se encontra o imóvel adquirido) e fundamentalmente para este país que necessita de investimentos", acrescentou Orsi.



Na América Latina, o Google possui até agora um único centro de dados, localizado em Quilicura, no Chile.