Membro do Hezbollah morre por disparos israelenses na fronteira com o Líbano

Um membro do Hezbollah libanês morreu em decorrência de ferimentos nesta sexta-feira (14), provocados por obuses disparados pelo exército israelense durante um protesto perto da fronteira entre os dois países, anunciaram o movimento armado e a agência de informação nacional (ANI).



O militante morreu depois do impacto dos dois obuses perto dos manifestantes, "alguns dos quais tentavam entrar na cidade de Metula", no norte de Israel, explicou a ANI.



"O Hezbollah chora seu mártir Mohamad Kassem Tahhan, que caiu enquanto participava de manifestações populares" na fronteira, afirmou o Hezbollah em comunicado.



O funeral do militante de 21 anos acontecerá no sábado em sua cidade natal, Adlun (sul).



De acordo com a ANI, outro libanês foi ferido nesse incidente na fronteira. Após os disparos israelenses, o exército libanês e as forças de segurança foram enviados ao local para expulsar dezenas de jovens da fronteira, de acordo com a mesma fonte.



Os manifestantes, alguns carregando bandeiras palestinas e do Hezbollah libanês, se reuniram na planície de Khiam, em frente a Metula, a algumas dezenas de metros da fronteira, de acordo com um fotógrafo da AFP no local.



Eles atearam fogo em um descampado e as chamas se espalharam até a fronteira.



Por sua vez, o exército israelense afirmou no Twitter que seus tanques "dispararam tiros de advertência contra alguns agitadores (...) que haviam cruzado do Líbano para o território israelense".



Os indivíduos "sabotaram o alambrado e e atearam fogo [...] antes de retornar ao território libanês", acrescentou o exército, sem mencionar vítimas.



Na quinta-feira, três foguetes foram disparados contra Israel de uma área próxima ao campo de refugiados palestinos de Rashidiyé, no sul do Líbano, segundo uma fonte militar libanesa. Os foguetes caíram no Mediterrâneo.



Uma fonte próxima ao Hezbollah, inimigo de Israel, indicou que o movimento armado não estava envolvido nos disparos.