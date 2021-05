Biden quer discutir ataque cibernético a oleoduto dos EUA com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (13) que Vladimir Putin não está relacionado ao ataque cibernético a um grande oleoduto dos EUA, realizado a partir da Rússia, segundo Washington, mas que tratará do assunto com o líder do Kremlin em uma esperada cúpula.



Os Estados Unidos acreditam que uma organização criminosa com sede na Rússia atacou o oleoduto da Colonial, que abastece grande parte do sudeste do país com gasolina, com o "ransomware", programa de computador que infecta um sistema e exige resgate para devolver o controle a seu proprietário.



Quando questionado se Putin ou o governo russo estavam cientes do ataque, Biden fez uma pausa e disse: "Tenho certeza de que li o relatório do FBI com precisão e eles dizem que não estavam, não estava, que o governo não estava".



"Não acreditamos - enfatizo - que o governo russo esteja envolvido neste ataque. Mas temos fortes razões para acreditar que os criminosos que o executaram estão vivendo na Rússia. É de onde veio", acrescentou.



O presidente dos Estados Unidos indicou que seu governo está em "comunicação direta com a Rússia" e que os padrões internacionais são necessários para aumentar o controle sobre esses grupos criminosos.



"Estimo que essa seja uma das questões que discutirei com o presidente Putin", disse Biden.



Ele deve se encontrar com o presidente russo pela primeira vez desde que se tornou presidente, durante uma visita à Europa em junho.



