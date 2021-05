Blinken pede a Mahmud Abas o fim dos lançamentos de mísseis contra Israel

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou nesta quarta-feira (12) à noite que teve uma conversa com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abas, na qual pediu o fim do lançamento de foguetes da Faixa de Gaza contra Israel.



"Falei com o presidente Abas sobre a situação atual em Jerusalém, na Cisjordânia e em Gaza. Expressei minhas condolências pela perda de vidas. Enfatizei a necessidade de encerrar os ataques com mísseis e reduzir as tensões", tuitou Blinken.



"Tanto israelenses quanto palestinos merecem liberdade, dignidade, segurança e prosperidade", acrescentou.



Este é o primeiro contato de alto nível entre o governo do presidente Joe Biden e os palestinos.



Washington já havia anunciado o envio de um emissário a Israel e aos Territórios Palestinos para mais uma vez pedir a "redução da escalada", após os confrontos nos últimos dias.



No início desta quarta-feira, Biden e Blinken falaram com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, logo após o anúncio do envio de um emissário a Israel e aos territórios palestinos para pedir uma "desescalada".



O recrudescimento de violência, o mais intenso em sete anos, deixou pelo menos 74 mortos e centenas de feridos em pouco mais de dois dias.