Rússia pede reunião urgente do Quarteto para o Oriente Médio

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, convocou nesta quarta-feira (12) uma reunião urgente do Quarteto para o Oriente Médio para acabar com a escalada de violência entre Israel e os palestinos.



"A tarefa mais urgente é convocar o Quarteto de mediadores internacionais - Rússia, Estados Unidos, ONU e União Europeia", declarou Lavrov em entrevista coletiva conjunta com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.



"Contamos com o secretário-geral, na qualidade de coordenador do Quarteto, para tentar organizar essa reunião o mais rápido possível", acrescentou Lavrov.



Guterres pediu novamente a "redução da escalada" entre israelenses e palestinos, para "proteger as vidas de civis que morrem em condições absolutamente inaceitáveis", de acordo com suas declarações traduzidas para o russo.