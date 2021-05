Quadro de Basquiat é vendido por US$ 93,1 milhões

O quadro "In This Case", de Jean-Michel Basquiat, foi vendido por US$ 93,1 milhões nesta terça-feira (11) em um leilão organizado pela Christie's em Nova York, tornando-se a segunda obra mais cara já vendida do pintor americano.



Esta tela de 1,98 m x 1,87 m, pintada em 1983 e que mostra uma caveira em um fundo vermelho, foi arrebatada por US$ 81 milhões, um valor que chegou a US$ 93,1 com o acréscimo de taxas e comissões. O preço final excede em muito a estimativa de US$ 50 milhões estabelecida pela Christie's.



Outra caveira, chamada de "Untitled" (Sem título), de inspiração semelhante, é a obra que detém o recorde de preço de um Basquiat (1960-1988), vendida por US$ 110,5 milhões em maio de 2017 na Sotheby's em Nova York.



"In This Case" aborda dois temas dominantes na obra de Basquiat, a anatomia e a representação de personagens afro-americanos.



Um sinal da mudança de status do artista - que hoje pertence ao panteão da pintura - essa mesma obra foi vendida em novembro de 2002 por apenas US$ 999.500, pouco mais de um centésimo do preço pago nesta terça-feira, menos de vinte anos depois.



"In This Case", de propriedade de um colecionador particular que permaneceu anônimo desde 2007, foi exibida publicamente pela última vez durante a exposição organizada na Fundação Louis Vuitton em Paris em



Com exceção de Basquiat, os pintores afro-americanos foram subestimados por colecionadores e sub-representados em museus por um longo tempo.



Nos últimos anos, o mercado iniciou um processo de reavaliação de muitos deles. Nesta terça-feira, a Christie's apresentou vários artistas negros por ocasião de sua grande venda de primavera.