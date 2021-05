NBC anuncia que não transmitirá Globo de Ouro ano que vem por falta de diversidade

A emissora de televisão americana NBC anunciou nesta segunda-feira (10) que não transmitirá o Globo de Ouro no ano que vem devido à avalanche de críticas contra a organização dos prestigiados prêmios por falta de diversidade e transparência.



A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), que organiza os prêmios, aprovou semana passada uma série de reformas destinadas a impulsionar a inclusão e a diversidade após meses de críticas na indústria do cinema e da TV americana.



"Continuamos acreditando que a HFPA está comprometida com uma reforma significativa. Mas uma mudança desta magnitude requer tempo e trabalho e acreditamos que a HFPA precisa de tempo para fazê-lo bem", informou a NBC em um comunicado. Por isso a "NBC não transmitirá o Globo de Ouro em 2022".