Mais de cem foguetes foram disparados no total nesta segunda-feira (10) da Faixa de Gaza para Israel, informou o Hamas, no poder no enclave palestino, contra o que o exército israelense fez ataques em represália.



O movimento islamita Hamas anunciou ter disparado foguetes rumo ao território israelense "em resposta a seus crimes e à sua agressão contra a Cidade Santa", depois de violentos confrontos entre palestinos e a polícia israelense, especialmente na Esplanada das Mesquitas na Cidade Velha de Jerusalém.