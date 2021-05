O canadense Christopher Kyle Martin foi deportado de Bali por oferecer uma aula de ioga "orgásmica", depois que as autoridades indonésias determinaram que a modalidade é contrária às tradições e aos valores locais.



Christopher Kyle Martin foi expulso da Indonésia no domingo, depois de promover uma aula on-line de "Orgasmo Tântrico de Corpo Inteiro" por 20 euros (US$ 24). Seu anúncio viralizou entre os indonésios nas redes sociais, irritando grupos conservadores.



"Esta atividade potencialmente prejudica a reputação da Indonésia e de Bali, em particular, como destino turístico, além de ser desrespeitosa com os costumes locais", declarou o governador de Bali, I Wayan Koster, em uma entrevista coletiva no domingo (9), com o próprio Martin sentado junto com funcionários da imigração.



"Se você quiser voltar aqui, tem que respeitar os costumes balineses", frisou o governador.



O Escritório de Imigração de Bali confirmou que Martin, que chegou em abril à Indonésia com um visto de turista, foi deportado por não respeitar a cultura e as tradições locais.



De acordo com este órgão, Martin argumentou a seu favor que a aula de ioga não envolve qualquer atividade sexual e se concentra, principalmente, na técnica de respiração.



A aula foi cancelada após o escândalo.



Uma ilha de maioria hindu, Bali deportou dezenas de estrangeiros por desrespeitarem locais sagrados, ou por descumprirem restrições impostas pelo coronavírus.



Em 2020, um iogue sírio foi expulso de Bali por organizar um encontro com uma multidão, violando as restrições em vigor na ilha de combate à covid-19.